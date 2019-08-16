طائرة تجسس أمريكية تحوم حول "الجيب الروسي في البلطيق"

أفاد موقع Plane Radar المتخصص في رصد حركة الطيران بأن طائرة عسكرية أمريكية نفذت أمس الخميس تحليقا استطلاعيا في الأجواء الدولية حول مقاطعة كاليننغراد في أقصى غرب روسيا.

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وحسب الموقع، فإن طائرة التجسس الإلكتروني الأمريكية Boeing RC-135V التي تحمل رقم 64-14846 كانت قد أقلعت من قاعدة ميلدنهول البريطانية ونفذت تحليقا حول حدود كاليننغراد في أجواء بحر البلطيق وبولندا وليتوانيا.

تمثل مقاطعة كالينينغراد جيب جيوسياسيا، لا يتصل بباقي الأراضي الروسية إلا عن طريق البحر أو جوا، وتحيط به بولندا جنوبا و ليتوانيا شرقا وبحر البلطيق غربا وشمالا.

وفي الفترة الأخيرة أكثرت الدرونات وطائرات التجسس الأجنبية بما فيها الأمريكية من تحليقاتها قرب الحدود الروسية، لاسيما في البحر الأسود ومقاطعة كاليننغراد، كما يتم رصدها بين حين وآخر قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي سوريا.

ويتجاهل البنتاغون نداءات الدفاع الروسية بوقف عمليات التجسس قرب حدود روسيا الجوية.

المصدر: "نوفوستي"