اللحظات الأولى لطائرة الركاب الروسية بعد هبوطها الاضطراري
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رصد مقطع فيديو اللحظات الأولى لإجلاء ركاب الطائرة الروسية التي هبطت في حقل للذرة على مقربة من مطار جوكوفسكي بضواحي موسكو بعد تعطل محركيها.
وظهر الطيار الأول على باب الطائرة بعد هبوطها ليتأكد من عدم وجود خطر الحريق، وهو يتحدث بمكبر للصوت للركاب مزودا إياهم بالإرشادات الضرورة في مثل هذه الحالات في انتظار خدمات الطوارئ والمواصلات لنقلهم من المكان.
المصدر: RT
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