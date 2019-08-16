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شهادتان في البطل الثاني لواقعة هبوط الطائرة المدنية الروسية في حقل زراعي

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شهادتان في البطل الثاني لواقعة هبوط الطائرة المدنية الروسية في حقل زراعي
Sputnik
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قالت معلمتان شاركتا في تدريس مساعد قائد طائرة الركاب الروسية التي هبطت اضطراريا في حقل زراعي بضواحي موسكو أمس، إن الشاب كان يتحلى في صغره بالمسؤولية ويحلم بالعمل في مجال الطيران.

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وقالت سفيتلانا غورينوفا معلمة مساعد الطيار غيورغي مورزين في مرحلة التعليم الأساسي: "كان غيورغي يحلم دائما أن يربط مصيره بمجال الطيران، وخاصة أن المثال كان أمام عينه، حيث أن والديه يعملان في شركة خطوط الأورال".

ولفتت المعلمة إلى أن طيار المستقبل كان يتحلى بالمسؤولية منذ أن كان في المدرسة الابتدائية، وذلك لأن والديه كانا في غالب الأحيان في مهمات سفر لمدد طويلة، كما أنه كان لطيفا وودودا ولا يتخاصم مع أحد.

معلمة أخرى في المرحلة الابتدائية تدعى إيلينا فاديشيفا قالت إن الطيار الشاب نفسه الذي لم يتجاوز عمره 23 عاما "لا يريد التعليق على ما حصل، بل ويطالب بعدم الإكثار في الحديث عما جرى. التواضع والرصانة من الصفات المتأصلة فيه، والمدرسة فخورة بتخريج مثل هؤلاء الرجال الكبار".

وكانت طائرة تابعة لـ"خطوط الأورال الجوية" قد اصطدمت بعيد إقلاعها من مطار في ضواحي موسكو في رحلة إلى سيمفيروبل بسرب من طيور النورس، مما تسبب بوقوع بعضها في المحركين وتعطلهما.

بنهاية لحظات مرعبة وشديدة التوتر، هبطت الطائرة وعلى متنها 226 راكبا وطاقم مكون من 7 أفراد بشكل خشن بطبيعة الحال في حقل للذرة في ضواحي موسكو، ما تسبب في إصابة 74 من الركاب برضوض وجروح خفيفة.  

المصدر: "نوفوستي"

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