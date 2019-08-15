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طفل روسي عمره 3 سنوات ينجو بإعجوبة بعد أن تاه يومين في الغابة

أخبار روسيا

طفل روسي عمره 3 سنوات ينجو بإعجوبة بعد أن تاه يومين في الغابة
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الطفل نيقولاي بارحاتوف بعد العثور عليه
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أعلنت منظمة روسية غير حكومية مختصة بالبحث عن المفقودين العثور على طفل (3 سنوات)، فقد قبل يومين في غابة بمقاطعة أومسك في سيبيريا.

وأكدت منظمة "فريق البحث ليزا أليرت" على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن فريقا مؤلفا من أربعة عناصر لأجهزة الأمن وثلاثة متطوعين من المنظمة، عثر على الطفل، نيقولاي بارحاتوف.

وأشارت المنظمة إلى أن الطفل في حالة صحية جيدة ويستطيع المشي دون مساعدة، ونقل إلى مدينة أومسك بسيارة إسعاف مع والديه.

وفقد الطفل في 13 أغسطس الجاري، بعد أن تركه والداه في سيارتهما ودخلا الغابة لقطف التوت.

وفتحت لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية تحقيقا في الحادثة، وجرت في المنطقة عمليات بحث استمرت ليلا ونهارا على مدى 48 ساعة بمشاركة نحو 600 شرطي ومتطوع، بالإضافة إلى مروحية تابعة للحرس الوطني وطائرتين خاصتين.

وتعد منظمة "فريق البحث ليزا أليرت" التي تحمل اسم طفلة مفقودة عثر المتطوعون على جثتها عام 2010، من أكبر المنظمات غير الحكومية المختصة بالبحث عن المفقودين في روسيا، وتلقت في عام 2018 نحو 14 ألف طلب من المواطنين الذين فقدوا أقرباء لهم. وعثر على أكثر من 11 ألفا من هؤلاء على قيد الحياة، بالإضافة إلى جثث أكثر من 1.5 ألف.

المصدر: RT + نوفوستي

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