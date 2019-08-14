طائرات النقل الروسية تتزود بحماية من الأشعة فوق البنفسجية

بدأت عملية تزويد طائرات النقل العسكرية "إل-76" بمنظومة خاصة لحمايتها من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية، تسمح بالكشف عن اقتراب الصواريخ المعادية عبر انبعاثات هذه الأشعة من محركاتها.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، بعد اكتشاف الصاروخ المعادي، تقوم هذه المنظومة بالتشويش عليه وإطلاق الشعلات النارية المخادعة.

وتفيد صحيفة "إزفيستيا" بأن هذه المنظومة تضم أجهزة تحكم وحساسات استشعار ومحطة لالتقاط الأشعة فوق البنفسجية ومؤشرات تحذير من الهجمة الصاروخية، وكذلك أجهزة التشويش، واختيار الشعلات النارية اللازمة.

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وقال المؤرخ العسكري دميتري بولتينكوف في تصريح للصحيفة، "بالطبع لا توجد في الطبيعة أشعة فوق بنفسجية، بل هي فقط من صنع الإنسان، لذلك فإن أجهزة الاستشعار الفائقة الدقة سوف تكتشف اقتراب الصاروخ وتحدد نوعه".

المصدر: لينتا. رو