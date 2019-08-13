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الناتو يعلق على محاولة اقتراب مقاتلاته من طائرة وزير الدفاع الروسي

أخبار روسيا

الناتو يعلق على محاولة اقتراب مقاتلاته من طائرة وزير الدفاع الروسي
Reuters Ints Kalnins
مقاتلات "إف 18" تابعة للناتو (صورة من الأرشيف)
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أعلن حلف الناتو عن سبب اقتراب طائراته من طائرة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فوق بحر البلطيق، اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب الصحفي للحلف إن "طائرات من بعثة (الشرطة الجوية) التابعة للناتو أقلعت من أجل تحديد هوية الطائرة التي كانت تحلق بالقرب من أجواء الحلف".

وأضاف أنه "بعد أن تم تحديد هوية الطائرة، عادت طائرات الناتو إلى قاعدتها. ولم تكن لدى الحلف معلومات بشأن هوية من على متن الطائرة الروسية".

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة "إف 18" لحلف الناتو حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فوق المياه الدولية لبحر البلطيق.

وأكدت أن مقاتلات "سو-27" الروسية منعت طائرة الناتو من الاقتراب من طائرة الوزير.

المصدر: وكالات

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