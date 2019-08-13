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ردا على كييف.. موسكو تطرد دبلوماسيا أوكرانيا

أخبار روسيا

ردا على كييف.. موسكو تطرد دبلوماسيا أوكرانيا
Sputnik NATALIA SELIVERSTOVA
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن طرد دبلوماسي أوكراني ردا على خطوة مماثلة تجاه دبلوماسي روسي من قبل أوكرانيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا اضطرت لإعلان موظف في القنصلية العامة الأوكرانية بمدينة سان بطرسبورغ شخصا غير مرغوب فيه، وذلك "ردا على خطوة مماثلة غير ودية وغير مبررة من قبل كييف".

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ووصفت الخارجية الروسية طرد الدبلوماسي الروسي بأنه استفزاز، مشيرة إلى أنه كان يخطط له منذ شهر مايو الماضي، وأن الجانب الأوكراني لم يقدم أي أدلة على ممارسة الدبلوماسي نشاطا مخالفا للقانون.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت موظفا في القنصلية الروسية بمدينة لفوف الأوكرانية شخصا غير مرغوب فيه، متهمة إياه بالتجسس.

المصدر: تاس

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