تتلقى الأمهات الشابات في مقاطعة تولا الروسية في مراكز الخدمات المتعددة الوظائف مجموعة كاملة من الخدمات الإلكترونية عند تسجيلهن لمرحلة الحمل المبكرة.

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وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي لإدارة مقاطعة تولا، أن المقاطعة بدأت بتحقيق مشروع "ولادة الطفل" الذي يقضي بتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية الحكومية والمحلية للوالدين الشابين في مرحلة الحمل المبكرة.

ونقل المكتب عن نائبة وزير الإعلام والعلاقات العامة في إدارة تولا، يلينا كازميرتشوك، قولها: "يستطيع سكان مقاطعتنا في إطار تحقيق المشروع الجديد تلقي عدد من الخدمات الضرورية دون أن يغادروا منازلهم. وبين تلك الخدمات التسجيل المجاني لمرحلة الحمل المبكرة وتلقي شهادة التأمين الطبي وشهادة إدارة الضرائب، فضلا عن الحصول على بعض الاستحقاقات المحلية وحتى تسجيل الطفل في روضة الأطفال".

ووفقا لهذا المشروع الرائد سوف تحصل الأم، في توقيت خروجها من مستشفى الولادة على حزمة من المستندات فوريا، ودون عناء، وبعيدا عن تحرير أي مستندات إضافية:

- شهادة ميلاد الطفل

- مستند الحصول على منحة الطفل

- بوليصة التأمين الصحي المؤقتة

- الرقم الضريبي للطفل

- تسجيل الطفل في المشفى التابع له للمتابعة مع العيادات والأطباء

وقالت نائبة الوزير إن الوالدين كان عليهما سابقا بعد ولادة الطفل أن يزورا مختلف المؤسسات والمكاتب لتلقي وثائق ومستندات وإشعارات ضرورية. أما المشروع الجديد فيتيح لهما فرصة تلقي كل تلك الوثائق في مكان واحد وذلك تماشيا مع مشروع" رقمنة الاقتصاد" الفدرالي.

يذكر أن مقاطعة تولا تشغل المرتبة الثالثة بين مقاطعات روسيا من حيث انتقال سكانها إلى الوثائق الإلكترونية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الفدرالية والمحلية. وقد انتقل نحو 80% من سكان المقاطعة إلى النظام الإلكتروني لتلقي الخدمات.

المصدر: إنترفاكس