شركة روسية تنتج روبوتات مصنوعة على أساس دبابة "تي – 72"

قام وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بزيارة تفقدية لشركة "أورال فاغون زافود" الروسية المصنعة للدبابات حيث اطلع على إنتاج الروبوتات المصنوعة على أساس دبابة "تي- 72 بي3".

واطلع كبير المصممين في شركة "أورال فاغون زافود" وزير الدفاع على تفاصيل عملية تجميع الدبابات المسيرة الفريدة من نوعها.

وقال إن لكل دبابة غير مأهولة مهمات خاصة بها حيث تتزود دبابة واحدة بأسلحة ثقيلة. أما الأخرى فتتزود بمدافع أوتوماتيكية صغيرة العيار.

وزارة الدفاع الروسية

يذكر أن دبابة "تي 72 بي 3" هي دبابة يتسابق بها غالبية أطقم الدبابات المشاركة في سباقات "بياتلون الدبابات – 2019" وسجل طاقم دبابة "تي – 72 بي 3" الفائز في سباق الدبابات الفردي وقتا قياسيا لسرعة تنفيذ مهمة الرمي والسير بنحو 17 دقيقة و30 ثانية.

جدير بالذكر أن المتحدثة باسم وزير الدفاع الروسي، روسيانا ماركوفسكايا، كانت قد أعلنت في وقت سابق أن سيرغي شويغو يزور المنطقة الوسطى للجيش الروسي حيث يتفقد بعض المرافق الإنتاجية الدفاعية .

المصدر: روسيسكايا غازيتا