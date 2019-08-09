موسكو: روسيا ستضمن أمنها في حال قيام واشنطن بنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو ستتابع النشاطات الأمريكية المتعلقة بتطوير ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مؤكدة عزم روسيا على الرد في حال قيام واشنطن بهذه الخطوات.

إقرأ المزيد

وفي موجز صحفي، علقت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، على إعلان البنتاغون، يوم 2 أغسطس، (تزامنا مع انتهاء "معاهدة الصواريخ" الروسية الأمريكية) عن خطط الولايات المتحدة للشروع في تطوير صواريخ غير نووية متوسطة وقصيرة المدى تطلق من الأرض، وهو نوع من الصواريخ تحظره المعاهدة المذكورة.

وقالت زاخاروفا: "تنفيذا لتوجيهات الرئيس الروسي الصادرة في 5 أغسطس، ستتابع وزارة الخارجية، إلى جانب وزارات أخرى، عن كثب، نشاطات الولايات المتحدة المتعلقة بتطوير ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

وأشارت إلى أن روسيا ستتخذ إجراءات شاملة لضمان أمنها في حال إقدام الولايات المتحدة على هذه الخطوات.

كما ذكرت زاخاروفا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن عن تعهد روسيا، من جانب واحد، بعدم نشر صواريخ منصوص عليها في المعاهدة المنتهي سريانها، "في أي منطقة إلى حين نشر الصواريخ أمريكية الصنع فيها".

ودعت المتحدثة الولايات المتحدة وحلفاءها إلى "التحلي بالمسؤولية والانضمام إلى هذا الوقف الاختياري، ما من شأنه أن يجعل الأمور السياسية أكثر قابلية للتنبؤ".

المصدر: نوفوستي