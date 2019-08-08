تزويد مدرعة روسية جديدة للمظليين ببرج أوتوماتيكي حديث

يقوم الخبراء العسكريون في سلاح المظليين الروس بتصميم عربة مدرعة حديثة تتركب على منصة مدرعة "سبروت – إس دي".

وتتزود العربة ببرج قتالي أوتوماتيكي غير مأهول. كما تتزود به أيضا عربات المشاة القتالية الروسية من طراز "بوميرانغ" و"أرماتا" و"كورغانيتس – 25".

وقال مصدر لوكالة "تاس" الروسية في مجمع الصناعات الحربية إن البرج الأوتوماتيكي غير المأهول الجاري تصميمه حاليا يتضمن مدفع " 2 آ 42" ورشاشا من عيار 7.62 ملم ومنظومة صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز "كورنيت". ويتم التحكم فيها عن بعد.

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وكان من المفترض أولا، حسب المصدر، تزويد العربة الجديدة ببرج أوتوماتيكي تستخدمه عربة المشاة القتالية " كورغانيتس" المصنوعة على أساس منصة عربة الإنزال القتالية "بي إم بي – 4 إم". لكن اتضح فيما بعد أن أبعاده أكبر مما اللازم على الرغم من وزنه الخفيف. لذلك اتخذ قرار بتصميم برج غير مأهول جديد مبدئيا.

يذكر أن مدفع "سبروت – إس دي" ذاتي الحركة المضاد للدبابات عيار 125 ملم الذي ينصب على منصة العربة الجديدة للمظليين الروس يخصص لمكافحة المدرعات. ويستخدمه سلاح المظليين وسلاح مشاة البحرية الروسيان. وتعد دروعه خفيفة تصد الرصاص فقط لا أكثر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا