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مصرع 4 أشخاص وإصابة أكثر من 30 في حادث مروري مروع جنوبي روسيا

أخبار روسيا

مصرع 4 أشخاص وإصابة أكثر من 30 في حادث مروري مروع جنوبي روسيا
Sputnik
صورة ارشيفية لحادث مروري
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ارتفع عدد القتلى نتيجة للحادث المروري بالقرب من نوفوروسيسك، حيث سقطت حافلة في منحدر بعد اصطدامها بسيارتين، إلى 4 أشخاص بينهم طفلان.

 وقال مصدر في فرق الإنقاذ، لمراسل "تاس": "عدد القتلى بلغ الآن 4 أشخاص".

وأضاف المصدر أن الحادث وقع اليوم بالقرب من قرية فريخنيباكسويه القريبة من ميناء نوفوروسيسك بإقليم كراسنودار بجنوب روسيا.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء، بأن حافلة لنقل الركاب، كانت تقل 42 شخصا، سقطت قبالة جرف بالقرب من نوفوروسيسك، وحتى الآن تم تحديد 4 حالات وفاة مع وجود أكثر من 30 مصابا.

ويقول شهود عيان، إن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال 4 جثث من الحافلة، بينهم طفلان.

المصدر: وكالات

 

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