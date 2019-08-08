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نصف أهالي موسكو أبدوا استحسانهم عن عمل العمدة

أخبار روسيا

نصف أهالي موسكو أبدوا استحسانهم عن عمل العمدة
Sputnik Vitaly Belousov
سيرغي سوبيانين
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يقف 49% من أهالي موسكو موقفا إيجابيا من عمل عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين. أفاد بذلك مركز "ليفادا سنتر" للرأي العام بعد استطلاع رأي أهالي موسكو.

وتدل نتائج استطلاع الرأي على أن ثلث سكان موسكو يتخذون موقفا حياديا من عمله في العاصمة. بينما أعلن 16% منهم عن موقفهم السلبي.

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أما عمل حكومة موسكو فيقيّمه إيجابيا ثلث أهالي موسكو. ويرى 40% منهم أن الحكومة تبذل نصف الجهود مما يلزم بذله. فيما أعرب 16% من سكان موسكو عن عدم رضاهم عن عمل حكومة العاصمة.

ويعتبر 19% من أهالي موسكو أن وضعهم المعيشي تحسن مقارنة بالعام الماضي. أما 51% منهم يرون أنه ليست هناك تغيرات في وضعهم. بينما أشار 29% ممن شارك في استطلاع الرأي إلى وضعهم المعيشي السيئ.

يذكر أن استطلاع الرأي العام أجري في 26 – 31 يوليو الماضي بطلب من مؤسسة تطوير المجتمع المدني بين 1500 شخص من أهالي موسكو.

المصدر:انترفاكس

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