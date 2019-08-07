تصنيف بريطاني يضع مطارا روسيا في الصدارة عالميا

صنفت شركة بريطانية عالمية لخدمة الأمتعة، مطار "شيريميتوفو" (الكسندر بوشكين) في موسكو، كأفضل مطار في العالم، إذ تتأخر فيه 6% فقط من الرحلات الجوية، لأكثر من 15 دقيقة.

وقامت شركة Stasher بتقييم شامل لأضخم 100 مطار في العالم، وتميز بشدة مطار "شيريميتوفو" الدولي، وحقق رصيدا بـ 6.5 نقاط، في 8 مجالات متفاوتة.

وعلاوة على ما سبق، أسمت الشركة العالمية المطار الروسي كأفضل مطار في العالم فيما يتعلق بدقة مواقيت مغادرة ووصول الرحلات، وكذلك فيما يتعلق بالرسوم الزهيدة لمواقف السيارات فيه.

وبالحديث عن التفاصيل، كشفت Stasher أن الرحلات التي تتأخر أكثر من 15 دقيقة في "شيريميتوفو"، لا تتجاوز نسبتها 6% من مجمل الرحلات، ما أعطى المطار مركز الصدارة على مستوى العالم.

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كما صنف المطار الروسي بين أفضل 3 مطارات دولية في العالم، من ناحية مساحات الانتظار المخصصة للركاب، ناهيك عن تمييز المطار في جودة الطعام والشراب، تنوع المحال التجارية، مستوى الخدمة في فنادقه، وكذلك بعده عن مركز المدينة.

أما في مجال دقة مواعيد الرحلات، فيأتي في التقييم بعد مطار "شيريميتوفو"، مطار "هيثرو" في لندن، ومن ثم مطار "بياركو" في ترينيداد.

المصدر: Sputnik News