روسيا تضع قمرا عسكريا جديدا في مداره الفضائي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاحها بوضع قمر عسكري جديد في مداره الفضائي المحدد.

وقالت الوزارة "إن قمر Blagovest أو Cosmos-2539 الذي أطلق إلى الفضاء مؤخرا ليعمل كقمر عسكري للاتصال والاستشعار عن بعد وصل إلى مداره الفضائي المحدد، وتمكن الخبراء من الاتصال به عبر المحطات الأرضية، وسيعتمد كقمر لتوجيه الآليات والقوات الأرضية الروسية".

وأشارت إلى أن القمر أطلق إلى الفضاء يوم الثلاثاء 6 أغسطس الجاري في تمام الساعة 0:56 بتوقيت موسكو، من قاعدة "بايكونور" الفضائية، محمولا على صاروخ "بروتون-إم" الروسي، وفي تمام الساعة 1:06 من اليوم نفسه بدأت عملية انفصال القمر وأجزاء الصاروخ الحامل في الفضاء، ليتجه القمر إلى مداره.

С космодрома Байконур в 00:56 мск стартовала ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» — https://t.co/o8JzJhqhpA



В установленное время «разгонник» успешно вывел на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Министерства обороны Российской Федерации pic.twitter.com/ojNpYjd7j5 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 6 августа 2019 г.

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وقال نائب قائد القوات الفضائية الروسية، إيغور موروزوف، إن آخر إطلاق للأقمار العسكرية الروسية من قاعدة "بايكونور" سيتم العام الجاري، واعتبارا من العام القادم ستعتمد وزارة الدفاع في البلاد على قاعدة فوستوتشني" لإطلاق أقمارها.

وكان القمر الذي أطلق مؤخرا هو رابع قمر في مجموعة أقمار Blagovest التي تعتمد عليها وزارة الدفاع الروسية في الاتصالات والرصد والاستشعار عن بعد، حيث كانت قد أطلقت أول تلك الأقمار في أغسطس 2017، والقمرين الآخرين في أبريل وديسمبر عام 2018.

المصدر: إزفيستيا

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