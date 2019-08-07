روسيا... تصفية مسلح خطط لعمل إرهابي والفرار إلى سوريا

أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب اليوم الأربعاء، بأن القوات الأمنية في إنغوشيا جنوبي روسيا قتلت مسلحا خطط لتنفيذ عمل إرهابي والمغادرة في أعقابه إلى سوريا.

وقالت اللجنة إن المسلح حوصر في أحد البيوت بمنطقة مالغوبيك بإنغوشيا وعرض عليه إلقاء السلاح وتسليم نفسه، لكنه أطلق النار على عناصر القوات الأمنية الذين اضطروا لتصفيته بنيران جوابية.

إقرأ المزيد

وأضافت أنه تم العثور في موقع الحادث على عبوة متفجرة يدوية الصنع جاهزة للاستخدام، وقنابل يدوية وأسلحة آلية وذخائر لها.

وذكرت اللجنة أنه تم تحديد هوية المجرم، واتضح أنه عمل على حشد خلية إرهابية، وخطط لتنفيذ عمل إرهابي والانتقال إلى سوريا لاحقا.

المصدر: وكالات