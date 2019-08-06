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شاهد.. احتراق دبابة إيرانية مشاركة في"بياتلون الدبابات - 2019"

أخبار روسيا

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لم يفتح أفراد طاقم الدبابة الإيرانية المشاركة في السباق الثاني لبياتلون الدبابات ثقوب دورة تبريد المحرك، ما أدى إلى سخونته.

وأفاد المكتب الصحفي للألعاب العسكرية الدولية – 2019 بأن برنامج  السباق الثاني لبياتلون الدبابات قضى باجتياز مانع مائي. لكن إهمال أفراد الطاقم الإيراني الذين أغلقوا ثقوب تبريد قسم المحرك أدى إلى نشوب الحريق فيه وخروج الدخان الكثيف منه.

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ووصلت عربات المطافئ وفريق الدعم التقني إلى موقع الحادث لتقديم مساعدة لأفراد الطاقم الإيراني الذين لم يتعرض أحد منهم لإصابات.

يذكر أن مسابقة "بياتلون الدبابات - 2019" الدولية تقام في الفترة ما بين 3 و17 أغسطس في ميدان التدريب "ألابينو" بضواحي موسكو، وتشارك فيها أطقم الدبابات التي تمثل 34 جيشا بما فيها الجيش الإيراني والجيش العربي السوري والجيش السوداني.

وفاز طاقم الدبابات الروسي في السباق الأول مسجلا رقما قياسيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

 

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