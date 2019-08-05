في مثل هذا اليوم قبل 20 عاما، أي في 5 أغسطس 1999، استدعى الرئيس الروسي حينها بوريس يلتسين، رئيس جهاز الأمن الفدرالي فلاديمير بوتين، ليكلفه برئاسة الحكومة وأكثر من ذلك بكثير.

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وأعادت اليوم صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" تذكير الروس بهذا التاريخ الهام، وقال كاتب المقال، إن يلتسين اقترح على بوتين وقتذاك منصب رئيس الحكومة، ونصحه أيضا بالتفكير في "أعلى منصب" بالدولة.

وفي وقت لاحق، كتب بوريس يلتسين في مذكراته، أن فلاديمير بوتين نظر إليه بعناية وتمحصه بكل دقة، لكنه التزم الصمت المطبق، كما لو أن الشكوك راودته حول حقيقة نوايا محاوره، ولم يخرجه عن صمته إلا توجه يلتسين له بالقول: إنه يؤمن ببوتين وبقدراته.

وأكثر من ذلك، أعلن يلتسين لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك بيل كلينتون عن ثقته بقدرات بوتين الذي وصفه بأنه شخص "حازم وحاسم".

ويذكر أن فلاديمير بوتين، انتخب لأول مرة رئيسا في مارس 2000، ثم أعيد انتخابه لفترات رئاسية ثانية وثالثة ورابعة في 2004 و2012 و2018.

ويلاحظ أنه قبل انتخابات 2012، تم زيادة مدة ولاية الرئيس دستوريا من 4 إلى 6 سنوات.

المصدر: "برافدا رو"