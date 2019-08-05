موسكو تدعو واشنطن لتحمل مسؤولياتها والامتناع عن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة

دعت الخارجية الروسية واشنطن للامتناع عن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة، مؤكدة استعدادها لمواصلة المحادثات حول الاستقرار الاستراتيجي وعقد اتفاقات جديدة خاصة بالرقابة على التسلح.

ريابكوف: ذكّرنا دائما بضرورة التفاهم على عدم نـشر منصات الصواريـخ في الـدول الأوروبية

ريابكوف: نراقب ما يجري في المنطقة وسنرد على أي خطـوات لواشنطن

ريابكوف: روسـيا حافظت حتـى اللحظة الأخيرة على معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

ريابكوف: معاهدة الصواريخ مع روسيا أزعجت العسكريين الأمريكيين وأرادوا التحـرّر منها

يتبع...