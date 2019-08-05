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موسكو تدعو واشنطن لتحمل مسؤولياتها والامتناع عن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة

أخبار روسيا

موسكو تدعو واشنطن لتحمل مسؤولياتها والامتناع عن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة
Sputnik Mikhail Voskresenskiy
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دعت الخارجية الروسية واشنطن للامتناع عن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة، مؤكدة استعدادها لمواصلة المحادثات حول الاستقرار الاستراتيجي وعقد اتفاقات جديدة خاصة بالرقابة على التسلح.

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