 
مباشر

الأمن الروسي يعثر على 9 عبوات ناسفة بدائية الصنع في داغستان

أخبار روسيا

الأمن الروسي يعثر على 9 عبوات ناسفة بدائية الصنع في داغستان
Sputnik
الأمن الفيدرالي الروسي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7pe

أعلنت إدارة هيئة الأمن الفيدرالية الروسية في جمهورية داغستان، عثور الأجهزة الأمنية على 9 عبوات ناسفة بدائية الصنع في بلدة غيمري وسط الجمهورية.

وقال المكتب الصحفي التابع لإدارة الهيئة في بيان: "تم العثور على 9 عبوات داخل مستودع مهجور على مشارف بلدة غيمري".

إقرأ المزيد
الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا على ثكنة عسكرية في روسيا
الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا على ثكنة عسكرية في روسيا

وأوضح البيان أن "الوزن الكلي للعبوات كان حوالي 90 كغم. وتتألف من أنابيب مملوءة بمزيج من نترات الأمونيوم ومسحوق الألمنيوم، ومحشوة بقطع من قضبان حديد تسليح البناء".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية قامت بإبطال مفعول العبوات المتفجرة، بالإضافة إلى فتح تحقيق في القضية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا