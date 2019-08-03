فريق غواصي البحرية الروسية ينجز تدريباته بجزيرة إيرانية في الخليج

أنجز منتخب الغواصين التابع للأسطول الروسي، سلسلة تدريباته في جزيرة كيش الإيرانية في الخليج، في إطار استعداده قبل المرحلة الدولية من مسابقة ألعاب الجيش الدولية "العمق -2019".

وتقام مسابقة "العمق" الدولية للغطس كجزء من "ألعاب الجيش الدولية - 2019" في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس، وللمرة الثانية تستضيفها إيران في الجزيرة المذكورة. وتشارك في مسابقة الغطس هذه، فرق من روسيا وإيران وسوريا وفنزويلا والصين وجمهورية جنوب إفريقيا.

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وتشمل المسابقة عدة تمارين، سيتوجب خلالها على الفرق المشاركة، استعراض مهاراتها المهنية في مجالات: تنفيذ عمليات ربط ووصل الأنابيب تحت المياه، وكذلك عمليات القص واللحام تحت الماء، وتقديم المساعدة للسفن والغواصات خلال حالات الطوارئ.

المصدر: RT