بالفيديو.. شويغو يدشن نصبا تذكاريا لحافظي السلام

أشرف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على مراسم افتتاح نصب تذكاري، تكريما لأفراد قوات حفظ السلام من جميع الدول، أقيم في إطار "الألعاب العسكرية الدولية" بضواحي موسكو.

وقال شويغو في كلمة ألقاها أثناء مراسم الافتتاح التي أقيمت في حديقة "باتريوت" (الوطني): "ندشن اليوم نصبا تذكاريا مكرسا لحافظي السلام والذين يؤدون واجبهم في جميع أنحاء العالم وجميع المناطق الساخنة تقريبا.. حيث يقفون بين الأطراف المتحاربة ويساعدون مختلف الشعوب والبلدان في إحلال السلام".

وأضاف: "كثيرون ممن اختاروا سبيل حفظ السلام قد ضحوا بحياتهم من أجل ضمان أن يعيش الناس في سلام ووئام. واليوم نحيي ذكرى جميع أفراد قوات حفظ السلام الذين سقطوا في الميدان، وأولئك الذين يخدمون بشرف في جميع أنحاء كوكبنا".

وأشار شويغو إلى أن الهدف من إقامة النصب هو "تذكير الجميع بالواجب الصعب والجاد الذي يقوم به حافظو السلام".

وصمم النصب على شكل نصف كرة يرمز إلى الكرة الأرضية، كتب عليه "حفظ السلام"، وفوقه عش كبير تنطلق منه حمامة السلام.

ووجه شويغو شكره لفريق النحاتين الذين شيدوا النصب، وعلى رأسهم صاحب الفكرة داشي نامداكوف، النحات والفنان العالمي الشهير المنحدر من جمهورية بورياتيا الروسية.

وحديقة "باتريوت" هي إحدى المنصات التي تعقد فيها فعاليات "الألعاب العسكرية الدولية" في نسختها الخامسة التي يشارك فيها هذا العام 221 فريقا من 39 دولة.

المصدر: RT + وكالات