إيطاليا تعرض المساعدة على روسيا في إخماد حرائق سيبيريا

عرض رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي المساعدة على روسيا في مكافحة حرائق الغابات التي طالت مساحات شاسعة في سيبييريا شرقي البلاد.

وكتب كونتي عبر "تويتر" أمس الجمعة أنه بعد متابعة التقارير التي تتحدث عن الوضع الدراماتيكي في سيبيريا التي اجتاحتها الحرائق، "قرر عرض المساعدة من هيئة الحماية المدنية الإيطالية على روسيا بوضع طائرتين مخصصتين لإطفاء الحرائق تحت تصرفها، على أمل أن تعود الأوضاع إلى مجراها الطبيعي قريبا".

A seguito della drammatica emergenza incendi tuttora in corso in Siberia, ho offerto alla Federazione Russa la collaborazione della nostra Protezione civile attraverso due velivoli Canadair, con la speranza che la situazione torni presto alla normalità — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) August 2, 2019

وأكدت الحكومة الإيطالية أنه تم إبلاغ الجانب الروسي بهذا العرض.

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وجاء عرض كونتي بعد عرض مماثل صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحسب آخر الأنباء، بلغت مساحة الحرائق في سيبيريا أكثر من 3 ملايين هكتار، مما اضطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإصدار أوامره للجيش بإلحاق 10 طائرات إطفاء و10 مروحيات بطائرات ومعدات وزارة الطوارئ الروسية المستمرة على مدار الساعة في مكافحة هذه المساحات التي لا تحصى من الحريق.

المصدر: "نوفوستي"