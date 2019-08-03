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شركة "توبوليف" الروسية بصدد تصميم طائرة نقل جديدة للجيش الروسي

أخبار روسيا

شركة
IRONHIDE/ Wikimedia.org
طائرة النقل " آن 12"
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يعمل المهندسون في شركة "توبوليف" الروسية على تصميم طائرة نقل متوسطة حديثة من شأنها أن تحل محل طائرة النقل "آن – 12" في الجيش الروسي.

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وقال رئيس الشركة، ألكسندر كونيوخوف، في احتفال أقيم أمس بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على تدشين قاعدة "توبوليف" الاختبارية في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو، قال إن العمل على تصميم طائرة النقل المتوسطة المدى يجري على قدم وساق. فيما رفض رئيس الشركة كشف أي معلومات عن مواصفات الطائرة الجديدة.

يذكر أن شركة "توبوليف" الروسية المعروفة بتصنيع طائرات الركاب والقاذفات الاستراتيجية مثل "تو-160 (البجعة البيضاء) الأسطورية لم تعمل من قبل على تصميم طائرات النقل باستثناء طائرتي "تو-107" التي أطلقت بنسخة واحدة فقط وقاذفة القنابل "تو – 4" التي استخدمت أحيانا كطائرة نقل. إلا أنها أحرزت نجاحات بارزة في تصنيع طائرات الركاب وقاذفات القنابل.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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