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إجلاء طلاب في جامعة بطرسبورغ بعد اكتشاف غاز شديد السمية

أخبار روسيا

إجلاء طلاب في جامعة بطرسبورغ بعد اكتشاف غاز شديد السمية
Sputnik
جامعة لطرسبورغ الحكومية
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أجلت السلطات في مدينة بطرسبورغ، بشمال غرب روسيا، الموظفين والطلاب من قسم الكيمياء في جامعة بطرسبورغ الحكومية، بعد اكتشاف وجود اسطوانتين تحتويان على غاز الفوسجين السام.

وقال مصدر مطلع، لمراسل وكالة "تاس": " تم اكتشاف اسطوانتين تحتويان على هذا الغاز السام جدا".

من جانبه، أكد مصدر في معهد الكيمياء، التابع لجامعة بطرسبورغ الحكومية، أنه تم إجلاء كل الموجودين في المبنى. وأشار إلى أنه تم اكتشاف العبوتين، خلال جولة تفتيش روتينية، ولم يعرف حتى الآن مصدرهما.

المصدر: RT

 

 

 

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