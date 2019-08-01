رئيس"روس كوسموس" يتعهد لبوتين بإطلاق 40 صاروخا فضائيا عام 2019

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، لقاء عمل بمدير عام شركة "روس كوسموس" الحكومية، دميتري روغوزين، حيث تعهد له الأخير بأن تطلق شركته العام الجاري 40 صاروخا فضائيا.

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وقال إن الشركة أطلقت خلال النصف الأول من هذا العام عددا من الصواريخ يمكن مقارنته بعدد الصواريخ التي أطلقت العام الماضي.

وأوضح قائلا:"سيتوقف الأمر بالطبع على شركائنا وجاهزية الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، لكننا نخطط لإطلاق 40 صاروخا فضائيا".

وأشار روغوزين إلى أن قاعدة "فوستوتشني" ستشهد العام المقبل إطلاق 4 صواريخ، ثم سيزداد عدد الصواريخ المطلقة من تلك القاعدة الفضائية الروسية المدنية.

يذكر أن روسيا أطلقت العام الماضي بنجاح 19 صاروخا فضائيا، بينها الصواريخ الروسية التي أطلقت من قاعدة "كورو" الفضائية في غوانا الفرنسية. أما العام الجاري فشهد إطلاق 13 صاروخا فضائيا.

المصدر: تاس