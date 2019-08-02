نساء روسيات يقدن دبابات في مسابقات البياتلون

تنطلق السبت 3 أغسطس في ميدان "ألابينو" التدريبي بضواحي موسكو مسابقات "بياتلون الدبابات – 2019" الدولية الخامسة.

وتشارك في المسابقات، لأول مرة في تاريخ بياتلون الدبابات، النساء العسكريات الروسيات اللواتي يقدن دبابات "تي–80" المزودة بمحركات التربو الغازية.

وفيما يتعلق بالقيادة العسكرية الروسية فهي تحاول بشتى الوسائل عدم كشف أية معلومات عن أطقم الدبابات النسائية ليكون هذا الأمر مفاجأة لضيوف المسابقات.

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يذكر أنه جرت العادة أن تشارك في "بياتلون الدبابات" دبابة "تي–72" الروسية التي تعتبر أسطورة لصناعة الدبابات السوفيتية والروسية ولا تزال تشكل أساسا لسلاح المدرعات الروسي إلى جانب نموذجها المطور "تي–90".

بينما رفض أفراد أطقم الدبابات الصينيون استخدام الدبابات الروسية في المسابقات وأتوا إلى ضواحي موسكو بدباباتهم الجديدة لتجربتها في المسابقات ويعولون على الفوز بها، مع العلم أن مسابقات بياتلون الدبابات السابقة كلها شهدت فوز أطقم الدبابات الروسية.

يذكر أن بياتلون الدبابات-2019 (مساقات فن قيادة الدبابات والرمي منها) يقام بضواحي موسكو في الفترة ما بين 3 و17 أغسطس الجاري بمشاركة 10 دول وذلك في إطار الألعاب العسكرية الدولية التي يشارك فيها 5 آلاف عسكري يمثلون 37 بلدا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا