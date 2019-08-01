عالم يدعو إلى عدم الربط بين الاحتباس الحراري والحرائق الطبيعية

ليس هناك علاقة مثبتة علميا بين الحالات الشاذة في الطبيعية، حيث تشتعل الحرائق في بعض مناطق الأرض وفي أخرى فيضانات، وبين الاحتباس الحراري.

وأشار ألكسندر كيسلوف، رئيس قسم الأرصاد الجوية وعلم المناخ في كلية الجيوفيزياء بجامعة موسكو، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي"، إلى أن "الجميع يحاولون ربط الأوضاع بالاحتباس الحراري، لأن جميع الحالات الشاذة تربط في الوقت الحاضر بارتفاع درجات الحرارة. ولكن لا توجد نتائج علمية تؤكد وجود علاقة بين الموجات الثابتة والاحتباس الحراري. عموما لا توجد معلومات علمية بهذا الشأن، كما لا توجد نظرية عن هذه العلاقة".

صحيح ارتفعت درجات الحرارة في بعض البلدان الأوروبية إلى مستويات قياسية. فمثلا في ألمانيا ارتفعت إلى 41.5 درجة مئوية، وفي فرنسا إلى 42.4 درجة مئوية وفي بلجيكا إلى 40.3 درجة مئوية وفي هولندا إلى 41.7 درجة مئوية وفي بريطانيا إلى 36.9 درجة مئوية، حتى أن السلطات الألمانية أوقفت عمل المحطة الذرية لتوليد الطاقة الكهربائية في ساكسونيا السفلى، بسبب ارتفاع درجة حرارة الماء في الأنهار.

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أما في روسيا فقد اندلعت حرائق وانتشرت في مقاطعة إيركوتسك وإقليم كراسنويارسك وياقوتيا وبورياتيا، في حين تعرضت مناطق أخرى إلى فيضانات مدمرة، بدأت في أوائل شهر يونيو الماضي في مقاطعة إيركوتسك، حيث أغرقت خلال هذه الفترة ما يقارب من 11 ألف مسكن، وألحقت أضرارا بالغة بالطرق والجسور وشبكات الاتصالات. وبعد شهر بدأت موجة ثانية من لفيضانات.

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ويضيف كيسلوف، مشيرا إلى حرائق سيبيريا، ليس مستبعدا أن تدور نواتج حرائق سيبيريا حول العالم، وقال "يهيمن في الغلاف الجوي حاليا تيار هوائي يتجه من الغرب نحو الشرق، وهذا يرجع إلى أن دوران الأرض مرتب بهذه الصورة. لذلك لن استغرب أبدا، إذا شعروا في كندا أو الولايات المتحدة بوصول دخان حرائق سيبيريا، في حين من غير المرجح أن نشعر به في وسط روسيا، أي أن جزيئات نواتج الحرائق يمكن أن تلف حول الكرة الأرضية".

ووفقا للعالم، يمكن رصد مثل هذه الجزيئات بواسطة تقنيات خاصة، لأنها غير مرئية ولا يمكن الشعور بها خلال عملية التنفس.

المصدر: نوفوستي