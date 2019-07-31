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إعادة فتح حساب السفارة الروسية لدى سوريا في "تويتر"

أخبار روسيا

إعادة فتح حساب السفارة الروسية لدى سوريا في
twitter/ @RusEmbSyria
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أعلنت سفارة روسيا لدى سوريا أن شركة "تويتر" أعادت فتح حسابها في الموقع، اليوم الأربعاء، بعد أن تم حجبها، يوم الثلاثاء، دون توضيح الأسباب.

وقالت السفارة الروسية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم: "تحيات من دمشق المشمسة! لقد عدنا، سالمون ونعمل بشكل طبيعي! شكرا لكم يا أصدقاء على دعمكم! قمتم بعمل عظيم لإعادتنا!".

وأضافت السفارة في تغريدتها: "ابقوا معنا وحثوا أصدقاءكم على الانضمام إلينا، حيث سنحتاج في حال تكرار مثل هذه الظروف إلى تأييد أقوى بكثير".

وأكدت الخارجية الروسية إلغاء حجب صفحة السفارة في "تويتر"، معتبرة أن "الحديث لا يدور عن إعادة الحساب وإنما عن إعادة العدالة وحرية التعبير".

وحجبت "تويتر"، الثلاثاء، حساب سفارة موسكو لدى دمشق دون تقديم أي توضيحات، الأمر الذي أثار احتجاجا بالغا من قبل موسكو، حيث وصفت الخارجية الروسية هذا الإجراء بعمل رقابة، مطالبة بإعادة فتح الحساب.

المصدر: RT

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