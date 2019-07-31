أجهزة الأمن الروسية تحبط عملية إرهابية في تترستان

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي "الاستخبارات" أن قوات الأمن أحبطت عملية إرهابية في تترستان.

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وأوضح جهاز الاستخبارات الروسية، أن العملية نفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتم القبض على اثنين من أنصار تنظيم "داعش"، يشتبه في قيامهما بنشاط لتجنيد أشخاص للانضمام إلى صفوف الإرهابيين والدعاية للإرهاب.

وأفيد في هذا السياق بأن المقبوض عليهما مواطنان روسيان، إلا أنه لم يكشف عن هويتهما لأسباب أمنية.

كما ضبطت مع المشتبه بهما، متفجرات ومواد لصناعة عبوات ناسفة يدوية الصنع.

يتزامن ذلك مع إعلان ألكسندر بوكسمان، النائب الأول للمدعي العام أن عدد العمليات الإرهابية التي يتم إحباطها لم ينخفض، مشيرا إلى أن عددها بلغ منذ بداية العام 17.

وكانت آخر عملية أمنية كبيرة قد جرت الشهر الماضي، حيث قضت قوات الأمن الروسية على شخص بايع تنظيم "داعش" وخطط لتنفذ هجوم في مكان مزدحم في مدينة ساراتوف.

المصدر: نوفوستي