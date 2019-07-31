شكاوى روسية من تدني الخدمات السياحية في أنطاليا

تتصاعد نبرات الشكاوى المقدمة من جانب السياح الروس، زائري منتجعات مدينة أنطاليا التركية، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الفندقية المقدمة لهم.

جاء ذلك نقلا عن القنصل الروسي في أنطاليا، أوليغ روغوزا، لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، حيث أشار إلى أن تلك الشكاوي ترتبط في معظم الأحيان بالعقود التي يبرمها السياح مع وكالات السياحة.

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وأضاف القنصل أن السبب يعود إلى اختيار السياح الروسي في الآونة الأخيرة لفنادق أرخص سعرا، لا تتوافر فيها خدمات فندقية تناسب السياح، ما يؤدي إلى تذمرهم، وشكواهم من مستوى تلك الخدمات.

وأشار روغوزا إلى أنه من حق السائح أن يتقدم بشكواه إلى هيئة حماية المستهلك، وإرسال صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو لما يرى أنه لا يناسب ما تعاقد عليه مع شركات السياحة.

المصدر:لينتا.رو