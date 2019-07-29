الجيش الروسي يتدخل لمساعدة سكان مقاطعة آمور التي اجتاحتها الفيضانات

تدخلت وحدات من الجيش الروسي، تابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، لمساعدة السكان في مقاطعة آمور في الشرق الأقصى الروسي، التي اجتاحتها الفيضانات.

وصرح المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الشرقية، اليوم الاثنين، أنه تم تخصيص وحدة من الجيش لتقديم المساعدة للسكان المتضررين من السيول، وارتفاع منسوب المياه في عدد من الأنهار بالمنطقة.

هذا وكانت السلطات الروسية قد أعلنت الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ في مقاطعة آمور، بسبب الفيضانات هناك.

المصدر: نوفوستي