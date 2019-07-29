إخماد 51 حريقا على مساحة أكثر من 13 ألف هكتار من الغابات في روسيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة

قام عمال الغابات في روسيا بإطفاء 51 حريقا تتجاوز مساحتها 13,4 ألف هكتارا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للهيئة الفدرالية لحماية الغابات، اليوم الاثنين: "تدل معلومات هيئات الغابات المحلية على أنه تم في روسيا في 28 يوليو إطفاء 51 حريقا على مساحة 13.4 ألف هكتار".

وأضاف البيان أن 100 حريق كانت تشتعل في روسيا في الساعة 0:00 من اليوم الاثنين على مساحة 89,5 ألف هكتار. وتم تسجيل أكبر عدد من الحرائق في مقاطعة إيركوتسك التي يشتعل فيها 50 حريقا على مساحة نحو 63 ألف هكتار. وازدادت مساحة الحرائق خلال الساعات الـ24 الأخيرة بمقدار 500 هكتار.

المصدر: نوفوستي