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وزيرا خارجية روسيا والصين يبحثان الوضع في فنزويلا ومشكلة إيران النووية

أخبار روسيا

وزيرا خارجية روسيا والصين يبحثان الوضع في فنزويلا ومشكلة إيران النووية
Reuters RICARDO MORAES
وزيرا الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والصيني، وانغ يي في الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس" في ريو دي جانيرو، 26 يوليو 2019
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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، مع نظيره الصيني، وانغ يي، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس" في ريو دي جانيرو، مشكلة إيران النووية والوضع في فنزويلا.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية عقب اللقاء: "قام الطرفان بتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها مشكلة إيران النووية والوضع في فنزويلا".

وأضاف البيان أن وزيري خارجية البلدين ناقشا أيضا الخطوات المشتركة من أجل الحفاظ على الاستقرار في الساحة الدولية، قائلا: "أشار الوزير لافروف إلى أننا نشهد في الوضع الحالي تحرك التعاون الاستراتيجي والشامل بين روسيا والصين إلى الأمام، وعلى دولتينا أن تعززا التنسيق والتعاون في الأمور الدولية والإقليمية وجلب المزيد من الاستقرار في العالم الحديث بشكل مشترك".

من جهته أشار وانغ يي إلى أن "العالم يواجه في المرحلة الحالية أكبر تغيرات لم نشهدها منذ قرن، وتغدو الفوضى أكثر فأكثر وضوحا، غير أن العلاقات الروسية الصينية تصبح أقوى وأكثر متانة وتتحول إلى آلة لاستقرار الوضع الدولي".

وتابع: "إن الطرف الصيني جاهز، إلى جانب روسيا، للدفاع عن الحقوق القانونية والمصالح لكلا البلدين، ودعم الحياد والعدالة في الشؤون الدولية".

المصدر: نوفوستي

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