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الدفاع الروسية: تدريبات ناجحة لإطلاق صاروخ "توبول" العابر للقارات

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الدفاع الروسية: تدريبات ناجحة لإطلاق صاروخ
Sputnik MIKHAIL FOMICHEV
صاروخ "توبول" (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الصواريخ الاستراتيجية أجرت تدريبات ناجحة على إطلاق صاروخ "توبول" الباليستي العابر للقارات.

وجاء في بيان للوزارة بهذا الصدد، أن وحدة قوات الصواريخ الاستراتيجية قامت، يوم الجمعة 26 يوليو، بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من نوع "توبول" من ميدان التجارب "كابوستين يار" بمقاطعة أستراخان جنوب روسيا.

وأكد البيان أن رأس الصاروخ أصاب الهدف المحدد له في ميدان "ساري شاغان" على أراضي كازاخستان بدقة. وتم تنفيذ مهام التدريبات بشكل كامل.

يذكر أن أنظمة "توبول" الصاروخية المتنقلة مخصصة لإصابة كافة أنواع الأهداف الاستراتيجية في مختلف الظروف. وهذه المنظومة مزودة بصاروخ من نوع "أر تي-2 بي إم" يعمل بالوقود الصلب. وتبلغ قوته 0.5 ميغاطن ووزنه 45.1 طن ويصل مداه إلى 10500 كيلومتر.

المصدر: وكالات

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