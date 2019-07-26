شبكة RT تندد بقرار هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا وتعتبره مخالفا للقانون

نددت شبكة RT بقرار هيئة الاتصالات البريطانية تغريمها 250 ألف دولار، واعتبرته مخالفا للقانون، وغير قانوني.

وقالت القناة في بيان، إثر صدور قرار هيئة الاتصالات البريطانية، اليوم الجمعة: "نشعر بالاستياء من فرض هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة غرامة علينا دون انتظار قرار المحكمة، الذي يجب أن يثبت ما إذا كانت شكاوى هيئة الاتصال بشأن RT قانونية​​​".

وأوضحت RT أيضا أن "قيمة الغرامة تتجاوز بشكل كبير الغرامات المفروضة على وسائل الإعلام الأخرى بسبب الانتهاكات الخطيرة مثل بث الكراهية والتحريض على العنف".

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية اليوم الجمعة، فرض غرامة على قناة RT قدرها 200 ألف جنيه (250 ألف دولار) بسبب ما ادعت أنها "انتهاكات في قواعد البث".

المصدر: وكالات