بحارة الناقلة الروسية المحتجزة في أوكرانيا يعودون إلى موسكو

هبطت اليوم الجمعة في مطار دوماديدوفو بموسكو الطائرة القادمة من كيشيناو عاصمة مولدوفا التي تقل طاقم ناقلة الشحن الروسية المحتجزة في أوكرانيا.

وأعلن مجلس الأمن الأوكراني، أمس الخميس، احتجاز سلطات كييف لناقلة الشحن الروسية "Nika Spirit" في ميناء إسماعيل الأوكراني. وأكد الطرف الأوكراني أن هذه الناقلة كانت تحمل في الماضي اسم "NEYMA" وزعم أنها شاركت في تقييد حركة السفن الأوكرانية أثناء حادثة مضيق كيرتش في نهاية العام الماضي.

وأجرى موظفو مجلس الأمن الأوكراني والمدعون العسكريون وحراس الحدود الأوكرانيون أعمال التفتيش على متن الناقلة المحتجزة، وصادروا الوثائق وتسجيلات الراديو وسجلات السفينة. كما استجوبوا طاقهما.

وتحدث قبطان السفينة فيما بعد أن أعمال التفتيش على متن ناقلته أجريت بانتهاكات عديدة، مشيرا إلى أن البحارة لم ينتهكوا أي قواعد.

وأعلن مجلس الأمن الأوكراني بعد إجراء أعمال التفتيش في السفينة الروسية أنه لم يجد أي أسس لاحتجاز البحارة، وتقرر إطلاق سراحهم واحتجاز السفينة.

من جهتها دعت الأمم المتحدة كلا من موسكو وكييف إلى تجنب تصعيد حدة التوتر في العلاقات بينهما، فيما قالت ممثلة بعثة المتابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دراغانا نيكوليتش سولومون، أن البعثة ستتابع الوضع حول احتجاز الناقلة الروسية في تقاريرها اليومية.

المصدر: نوفوستي