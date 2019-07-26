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انطلاق عملية إنتاج الرقائق للهويات الإلكترونية في روسيا

أخبار روسيا

انطلاق عملية إنتاج الرقائق للهويات الإلكترونية في روسيا
Sputnik Vladimir Viatkin
صورة تعبيرية
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بدأ مصنع "مكرون" في مدينة زيلينوغراد الروسية إنتاج الرقائق للهويات الإلكترونية في روسيا.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت مؤخرا بأن الحكومة الروسية ستبدأ عام 2021  بتنفيذ برنامج الهويات الإلكترونية  التي من شأنها أن تحل محل الهويات الورقية.

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الهوية الإلكترونية الجديدة عبارة عن بطاقة بلاستيكية مزودة برقاقة خاصة ينتجها مصنع "مكرون" الروسي.

وستحفظ في ذاكرة الرقاقة معلومات شخصية للمواطن ورقمه الضرائبي وصورته الفوتوغرافية ومعطيات التأمين ورخصة القيادة  والمواصفات البيومترية مثل الصوت ولون العين وبصمات الأصابع.

وسيستطيع المواطن أن يدخل عن طريق هويته الإلكترونية مختلف الخدمات التي تقدمها الحكومة والسلطات المحلية مثل مصلحة الضرائب وإدارة الجمارك والهجرة وما إلى ذلك إذ أن الرقاقة تتضمن التوقيع الإلكتروني للمواطن.

المصدر: سلاح روسيا

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