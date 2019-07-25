بوتين يستقبل في الكرملين عائلات متضررة من الفيضانات في مقاطعة إركوتسك

أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نحو ألفي طفل من مقاطعة إركوتسك المتضررة جراء الفيضانات، غادروا إلى المخيمات الصيفية، فيما سيغادر 1,6 ألف طفل آخر إليها في القريب العاجل.

والتقى بوتين، اليوم الخميس، في الكرملين مع عدد من الأسر المتضررة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرقي البلاد منذ عدة أسابيع، والتي اتجه أطفالها للاستراحة في المخيمات الصيفية للأطفال عبر موسكو.

وقال: "اقترحنا ذلك للجميع. وحصلنا على 3,6 طلب، فيما رفض نحو 1,3 ألف عائلة لأسباب مختلفة. وقد غادر نحو ألفي طفل... وسيتجه اليوم 1,6 ألف طفل آخر أيضا".

وأضاف أن هؤلاء الأطفال تستقبلهم المخيمات المعروفة "أرتيك" و"أورليونوك" و"أوكيان" بالإضافة إلى المخيمات الصيفية في منغوليا المجاورة.

المصدر: نوفوستي