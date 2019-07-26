روسيا تختبر أحدث روبوتاتها القتالية (فيديو)

ذكرت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن المختصين في البلاد يواصلون اختبار روبوت "ماركر" العسكري الجديد.

وقالت مصادر في مؤسسة الدراسات المتقدمة الروسية إن الروبوت نجح في جميع اختبارات الحركة التي خضع لها في مجمع "ماغنيتاغورسك"، وأبدى نتائج ممتازة في اختبارات إطلاق النار من الأسلحة التي زود بها.

وطور الخبراء في روسيا هذا الروبوت على شكل عربة مجنزرة صغيرة قادرة على الوصول إلى أصعب المناطق الوعرة، والعمل كأداة فعالة حتى في حروب المدن والعمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

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وزود هذا الروبوت بأدوات اتصال لاسلكية تمكن من التحكم به عن بعد، وكاميرات لمراقبة محيطه ورصد الأهداف، وتم تسليحه برشاش آلي متوسط، وصواريخ موجهة مضادة للأفراد والعربات العسكرية، قادرة على تدمير المواقع التي يتحصن فيها العدو.

والمميز في هذا الروبوت أيضا هو أنه مزود بأجهزة توجيه متطورة يمكن ربطها بأجهزة التوجيه التي تركب على مناظير بنادق الجنود، ليعمل كجندي إضافي قادر على التعامل ناريا مع قوات العدو.

المصدر: إزفيستيا