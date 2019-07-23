مقتل طفلة وإصابة 9 أشخاص بحريق في مخيم صيفي للأطفال شرقي روسيا

لقيت طفلة في الـ11 من عمرها مصرعها، وأصيب 9 أشخاص بينهم 4 أطفال، بحريق اندلع الليلة الماضية في مخيم صيفي للأطفال في إقليم خاباروفسك شرقي روسيا.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أن ثلاثة من الأطفال المصابين في حالة خطيرة جدا نتيجة إصابتهم بحروق بالغة، فيما أوضح مكتب حاكم الإقليم أنهم في حالة غيبوبة.

وحسب المعلومات الأولية، فإن الحريق أسفر عن إتلاف 20 خيمة، والإضرار بست خيم أخرى.

وكان المخيم يستضيف 189 طفلا تتراوح أعمارهم من 7 إلى 15 عاما، ويتضمن برنامج فعالياته ألعابا ومسابقات حول مواقد كبيرة.

وأوفدت وزارتا الطوارئ والصحة مختصين نفسانيين وأطباء إلى مكان الحادث لمساعدة المصابين وغيرهم من المقيمين في المخيم.

المصدر: وكالات