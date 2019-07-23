قتلى وجرحى بين الأطفال بحريق في مخيم صيفي شرقي روسيا

لقي 4 أطفال مصرعهم، وأصيب 10 أشخاص بينهم أطفال، بحريق اندلع الليلة الماضية في مخيم صيفي للأطفال في إقليم خاباروفسك شرقي روسيا.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق من اليوم بمقتل طفلة في الـ11 من العمر، مضيفة أن ثلاثة من الأطفال المصابين كانوا في حالة خطيرة جدا نتيجة إصابتهم بحروق بالغة، فيما أوضح مكتب حاكم الإقليم أنهم في حالة غيبوبة، قبل أن يأتي خبر وفاتهم.

وحسب المعلومات الأولية، فإن الحريق أسفر عن إتلاف 20 خيمة، والإضرار بست خيم أخرى.

وكان المخيم يستضيف 189 طفلا تتراوح أعمارهم من 7 إلى 15 عاما، ويتضمن برنامج فعالياته ألعابا ومسابقات حول مواقد كبيرة.

ومن المرجح أن يكون الحريق ناتجا عن عطل في مدفأة كهربائية.

وأوفدت وزارتا الطوارئ والصحة مختصين نفسانيين وأطباء إلى مكان الحادث لمساعدة المصابين وغيرهم من المقيمين في المخيم.

وأعلنت سلطات الإقليم حدادا لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد، كما قررت دفع معونات مالية لأسر الضحايا بواقع مليون روبل (نحو 16 ألف دولار) لكل أسرة.

المصدر: وكالات