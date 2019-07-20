بوتين: لم أشعر بالتعب بعد

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وللمرة الأولى عن السبب الذي كان قادرا على منعه من الترشح للولاية الحالية لرئاسة البلاد.

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وقال بوتين في مقابلة أجراها معه المخرج الأمريكي أوليفر ستون أنه ما كان ليترشح للولاية الرابعة لو شعر بالتعب.

وكان بوتين قد قال في رده على سؤال وجهه له أحد المواطنين خلال مقابلة تلفزيونية في شهر يونيو الماضي، إنه لم يتعب من الرئاسة.

وفي حديث لصحيفة "كورييرا ديلا سيرا" الإيطالية مؤخرا، أشار بوتين إلى أن لديه خمس سنوات أخرى من العمل الشاق وأنه من السابق لأوانه الحديث عما سيفعله بعد ذلك.

وفاز بوتين بولاية ثانية في انتخابات عام 2018، وتنتهي ولايته الحالية عام 2024.

المصدر: "لينتا رو"