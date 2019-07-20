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المخرج أوليفر ستون يطلب من بوتين أمرا شخصيا جدا

أخبار روسيا

المخرج أوليفر ستون يطلب من بوتين أمرا شخصيا جدا
Sputnik Tass\© Алексей Дружинин
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طلب المخرج الأمريكي العالمي أوليفر ستون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يصبح عرابا لمعمودية ابنته، فربط الأخير موافقته بقبول الفتاة المعنية ذلك أولا.

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وتحدث بوتين في مقابلة أجراها معه المخرج ستون عن المرات الكثيرة التي قبل أن يكون فيها عرابا لمعموديات أناس مختلفين.

واعتبر الرئيس الروسي أنه شرف عظيم أن يكون المرء عرابا، إذ لا يمكنك رفض المشاركة في المعمودية وأشار إلى أنه هو نفسه أسهم في تعميد "بعض الأشخاص".

وفجأة سأل المخرج ستون الرئيس الروسي مباشرة: "في هذه الحالة، أطلب منك أن تكون عرابا لابنتي".

فرد بوتين قائلا: إنك تحتاج أولا أن تسألها عمّا إذا كانت ستقبل هي بذلك؟. 

ووافق المخرج موضحا أن ابنته تبلغ من العمر 22 عاما، ونشأت وترعرعت على التقاليد والأعراف المسيحية.

المصدر: "تاس"

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