 
مباشر

إيقونتا مريم العذراء لبوتين ولوكاشينكو

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m512

تلقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نسختين من أيقونة مريم العذراء "كونيفسكايا"، هدية لكل منهما من رهبان دير "كونيفسكي".

وزار بوتين ولوكاشينكو الدير الواقع بجزيرة فالآم في بحيرة لادوغا في مقاطعة لينينغراد الروسية.

يذكر أن دير "كونيفسكي" تم تأسيسه عام 1393 للميلاد وكان في الحقبة السوفيتية قاعدة بحرية، واتخذ عام 1990 قرار ترميمه قبل أن يصدر بوتين عام 2016 مرسوما بإعادته إلى الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية.

وقال راعي الدير في حديث أدلى به لقناة "روسيا- 24" إن الأيقونة أهديت للرئيس الروسي لتحفظه من كل مكروه.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا