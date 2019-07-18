إيقونتا مريم العذراء لبوتين ولوكاشينكو

تلقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نسختين من أيقونة مريم العذراء "كونيفسكايا"، هدية لكل منهما من رهبان دير "كونيفسكي".

وزار بوتين ولوكاشينكو الدير الواقع بجزيرة فالآم في بحيرة لادوغا في مقاطعة لينينغراد الروسية.

Путин и Лукашенко получили от Коневского Рождество-Богородичного монастыря иконы, а президент Белоруссии еще и личный подарок от Игоря Сечина. pic.twitter.com/SEIsp2MMxf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 18, 2019

يذكر أن دير "كونيفسكي" تم تأسيسه عام 1393 للميلاد وكان في الحقبة السوفيتية قاعدة بحرية، واتخذ عام 1990 قرار ترميمه قبل أن يصدر بوتين عام 2016 مرسوما بإعادته إلى الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية.

وقال راعي الدير في حديث أدلى به لقناة "روسيا- 24" إن الأيقونة أهديت للرئيس الروسي لتحفظه من كل مكروه.

المصدر: "نوفوستي"