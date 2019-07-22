عالم مناخ يحذر من ارتفاع شاذ للحرارة في روسيا

أعلن ألكسندر تشيرنوكورسكي، كبير الباحثين في معهد أوبوخوف لفيزياء الغلاف الجوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن هناك احتمالا كبيرا لارتفاع شاذ لدرجات الحرارة.

وحذر تشيرنوكورسكي في حديث لصحيفة "زفيزدا" من احتمال ارتفاع شاذ لدرجات الحرارة في "سيبيريا أو القسم الأوروبي من روسيا، ولكن لا يمكن تحديد الأمر بالضبط، مع أنه سيحصل فعلا".

وفقا له، ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحاضر هو نتيجة تشكل مرتفعات جوية مستقرة، وخير مثال على ذلك ما يحصل في أوروبا الغربية حيث ارتفعت فيها درجات الحرارة إلى 42-44 درجة مئوية.

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وأضاف موضحا "نحن نعاني من البرودة. وهذا هو استمرار لعملية واحدة. فعندما تتكون مرتفعات جوية مستقرة ترتفع درجات الحرارة في أحد جانبيها، وتنخفض في الجانب الآخر".

المصدر: نوفوستي