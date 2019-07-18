روسيا مستعدة للتطبيع مع جورجيا ومحادثات قمة معها إذا رغبت بذلك

تمسكت روسيا بتوجهها إلغاء قيود التأشيرات لمواطني جورجيا المجاورة، على الرغم من التفاقم الخطير في العلاقات عقب تهجم مقدم تلفزيوني جورجي شخصيا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأعلن غريغوري كاراسين نائب وزير الخارجية الروسي في حديث لصحيفة "إزفستيا" نشر اليوم الخميس، أن موسكو قررت عدم التخلي عن إمكانية إلغاء قيود التأشيرات لمواطني جورجيا.

وأوضح أنه لكي يحدث ذلك، يجب على جورجيا القيام ببعض الإجراءات وإظهار اهتمامها بتحسين العلاقات الروسية الجورجية.

وقال: "كانت مسألة إلغاء نظام التأشيرات مع جورجيا ولا تزال في مجال رؤية القيادة السياسية لروسيا".

وأضاف: "روسيا مستعدة دائما لأي مفاوضات مباشرة، بما في ذلك على مستوى القمة لكن لسوء الحظ، ليس هناك أي استعداد جاد من الجانب الجورجي لهذا".

وأكد كاراسين لـ"إزفستيا" أن الأحداث الأخيرة كشفت أن طموح السياسيين الجورجيين، ناهيك عن المتطرفين، هو التركيز طوال الوقت على المشكلات التي تفصلنا، وإذا ما تغير هذا الأمر فبإمكاننا المضي قدما والتحضير لاجتماعات على أي مستوى.

وأكد الدبلوماسي الروسي، أنه من أجل "ترميم العلاقات بين البلدين، تضع تبليسي شرطا غير مقبول، يتمثل بسحب اعترافنا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية".

واشتعلت العاصمة الجورجية بشعارات معادية لروسيا الشهر الماضي، مما اضطر الرئيس بوتين لتوقيع مرسوم يحظر الرحلات الجوية إلى هذا البلد.

وأوضحت موسكو أن هذا القرار نابع من القلق على سلامة الروس في هذه الجمهورية ومع ذلك، أكد كاراسين للصحيفة، أن هذا الحظر "مؤقت"، وأن على تبليسي أن تستوفي 3 شروط لإلغائه.

المصدر: إزفيستيا