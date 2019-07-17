الصيف الغائب عن موسكو مرشح للعودة في الخريف!

رجحت توقعات طويلة المدى صدرت عن هيئة الإرصاد الجوية في روسيا، أن يحل صيف مناخي مع دخول فصل الخريف محل الطقس الخريفي الذي ميز صيف هذا العام بالبلاد، أي أن الصيف سيعود في الخريف.

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وأرجعت الهيئة الروسية ما وصفتها بمفارقات الطقس إلى "المرحلة النشطة من تغيير الجبهات الإعصارية والمضادة للأعصار، واختلاط كتل الهواء البارد والساخن وتنقلها عبر السهول الروسية".

وتوقعت هيئة الإرصاد الجوية الروسية أن ترتفع درجات الحرارة المتدنية حاليا في معظم أنحاء البلاد، في مناطق روسيا الوسطى في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، مرجحة أن يعود الصيف في فصل الخريف بأيام مشمسة صافية يصل فيها متوسط درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية.

وتنبأت الهيئة الروسية المختصة بأن يكون شهر أغسطس من العام الجاري أكثر برودة من المعتاد، على الرغم من أن الجو يكون في العادة حارا جدا في الشهر الأخير من فصل الصيف في موسكو، وفق تنبؤات الطقس لسنوات عديدة.

وقال الهيئة إن درجات الحرارة المرتفعة قد تعود إلى هذه المنطقة بنهاية الشهر الأخير من فصل الصيف (نهاية أغسطس)، الأمر الذي وُصف بأنه غريب بعض الشيء، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن درجة الحرارة سترتفع في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر إلى ما بين 28 - 30 درجة مئوية.

المصدر: نوفوستي