أكد عميد الدبلوماسية الروسية، سيرغي لافروف، على جملة من الصفات التي لابد أن تتوفر في شخصية كل دبلوماسي.

وقال لافروف في حوار مع صحيفة "أرغومنتي أي فاكتي" الروسية، إن "العلاقات الشخصية المبنية على الثقة هامة جدا في العمل الدبلوماسي"، مضيفا أن "هذا العامل وحده هو ما يسمح، في حالات، بعدم قطع التواصل وإيجاد مخرج من المواقف الصعبة".

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن القدرة على الحفاظ على اتصالات وثيقة، وعدم الانفعال، والتأثر بالمشاعر بسبب المشاكل العابرة، وإيلاء الأولوية للاهتمامات الاستراتيجية الدولية، هي صفات مهمة لكل دبلوماسي، بغض النظر عن المنصب الذي يشغله.

وأشار لافروف، الذي يشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2004، إلى أن الشركاء والمحاورين يتغيرون في كثير من الأحيان، مشيرا إلى أنه في فترة عمله على رأس وزارة الخارجية الروسية تعامل مع 5 وزراء خارجية أمريكيين.

المصدر: نوفوستي