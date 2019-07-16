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الفنانة المصرية أمل رزق: "مش محتاجة غير ستر ربنا"

أخبار روسيا

الفنانة المصرية أمل رزق:
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أمل رزق
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أكّدت الفنانة المصرية، أمل رزق، على عدم احتياجها لأي مساعدة من أي أحد، ردا على تجاهل نقابة المهن التمثيلية لحادث ابنتها الفنانة الشابة، لمى كتكت الذي وقع منذ أيام.

جاء ذلك من خلال برنامج "عرب وود"، حيث دخلت في نوبة بكاء، وصرحت أنها لا تحتاج سوى "ستر ربنا". وتابعت أنها أبلغت نقابة المهن التمثيلية بحادث السير الذي وقع لابنتها في طريق الساحل الشمالي، فأبلغتها النقابة بأن تذهب للمستشفى وسوف تتواصل معها.

المصدر: إنستغرام

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